Украинские аграрии уже намолотили более 6 миллионов тонн ранних зерновых

Уборочная кампания началась в 20 областях Украины.

Аграрии в 20 областях Украины по состоянию на 2 июля намолотили 6,1 млн тонн ранних зерновых с площади 1,9 млн га, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, озимой пшеницы намолочено 3,4 млн тонн с площади 1 млн га, или 15% к прогнозу; ячменя - 2,5 млн тонн с площади 750 тыс. га, или 30% к прогнозу; гороха - 267 тыс. тонн с площади 128 тыс. га, или 45% к прогнозу.

Кроме того, озимого рапса намолочено 539 тыс. тонн с площади 277 тыс. га, или 21% к прогнозу.

Как сообщал УНИАН, 2 мая украинские аграрии завершили сев ранних яровых культур, засеяв 2,1 млн га.

Урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 млн тонн.