В Украине завершили сев ранних яровых зерновых

В то же время, продолжается сев кукурузы на зерно, гречки, проса, а также технических культур.

Украинские аграрии по состоянию на 2 мая завершили сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, засеяв 2,1 миллиона га, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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"По состоянию на 2 мая украинские аграрии завершили сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур, который проведен на площади 2,1 миллиона га", - говорится в сообщении.

В то же время, отметили в ведомстве, продолжается сев кукурузы на зерно, которой засеяно 2,1 миллиона га, или 45% к прогнозу; гречки - 0,4 тысячи га; проса - 7 тысяч га (11%).

Кроме того, добавили в пресс-службе, продолжается сев технических культур. В частности, по состоянию на 2 мая сахарной свеклой засеяно 212 тысяч га, или 87% к прогнозу; подсолнечником - 3 миллиона га (53%); сои - 354 тысячи га (19%).

Как сообщал УНИАН, 4 марта в Украине начался сев ранних яровых зерновых и зернобобовых.

Урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 миллиона тонн.