Украина может увеличить экспорт зерна нового урожая

При этом урожай зерновых в 2019-2020 МГ ожидается на уровне 69,5 миллиона тонн.

Экспорт зерна из Украины в 2019-2020 году (МГ, июль 2019 - июнь 2020) может увеличиться на 7,3% по сравнению с предыдущим маркетинговым годом и составить 50,9 миллиона тонн, говорится в отчете Украинской зерновой ассоциации (УЗА).

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В отчете сказано, что урожай зерновых в 2019-2020 году ожидается на уровне 69,5 миллиона тонн, а экспорт - 50,9 миллиона тонн, против 47,4 миллиона тонн в текущем маркетинговом году.

По данным ассоциации, урожай кукурузы может составить 32,2 миллиона тонн, экспорт - 26 миллионов тонн; пшеницы - 26,7 миллиона тонн, экспорт - 19 миллионов тонн; ячменя - 8,4 миллиона тонн, экспорт - 4,9 миллиона тонн.

Кроме того, по данным УЗА, общий урожай зерновых и масличных культур в 2019-2020 маркетинговом году ожидается на уровне 94,74 миллиона тонн, при этом экспорт может составить 56,9 миллиона тонн.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,9 миллиона тонн зерна.