Украина уже продала почти 46 миллионов тонн зерна
18:20, 24 мая 2019Агро
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Экспорт пшеницы за этот период составил 14,8 млн тонн.
Аграрии поставили на внешние рынки 262,6 тыс. тонн пшеничной муки / фото УНИАН
Украинские аграрии с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, июль 2018 - июнь 2019) по состоянию на 24 мая экспортировали 45,7 млн тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.
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В частности, пшеницы отправлено на экспорт 14,8 млн тонн, ячменя - 3,5 млн тонн, кукурузы - 26,6 млн тонн.
Кроме того, за отчетный период аграрии поставили на внешние рынки 262,6 тыс. тонн пшеничной муки.
Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, в 2017-2018 МГ аграрии экспортировали 39,9 млн тонн зерна.
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