"Открывать окна ночью киевлянам не стоит": Ткаченко рассказал об опасности работы Дарницкой ТЭЦ

Нардеп Александр Ткаченко подчеркнул, что КГГА ничего не делает для решения этой проблемы.

Этими выходными по загрязненности воздуха Киев опередил весь мир. Во вторник мы снова “прорвались” в топ-10.

Об этом в Facebook пишет народный депутат Александр Ткаченко.

"Отсутствие дождей, пожары и наши авто виноваты в загрязненности воздуха Киева, — рассказывает нам городская власть. Но киевские экологи и активисты Elena Fateeva и Hajdukov Viktor говорят, что открывать окна ночью киевлянам не стоит из-за другого источника — Дарницкой ТЭЦ. Она единственная в столице работает на угле. И что интересно — сжигание угля Дарницкой ТЭЦ осуществляется для выработки электроэнергии, которая в основном распределяется по всей Украине. То есть киевляне вдыхают 100% выбросов и болеют, а электроэнергию жгут где-либо", - утверждает Ткаченко.

Нардеп также объяснил, чем опасно сжигание угля.

"Ежесуточно Дарницкая ТЭЦ генерирует около трехсот тонн вредных отходов, из которых в воздух, землю и воду Киева попадают: алюминий, барий, бериллий, мышьяк, медь, никель, ртуть, свинец, бор, кадмий, медь, железо, цинк. Как следствие — повышение болезней органов дыхания, нервной системы, кожи и подкожной клетчатки, онкологические заболевания. И это во время коронавируса!", - отметил Ткаченко.

Свои утверждения он подкрепляет конкретными статистическими данными.

"В 2016 статистика обращений по болезни органов дыхания в центре Киева — 2,755 случаев, по районам Дарнице почти вдвое больше — 5,162. А в 2020 Дарницкий район по данным Минздрава занимает второе место в Киеве по количеству больных коронавирусной инфекцией. Городская власть утверждает, что последние загрязнения воздуха происходят из-за тумана, пыльных бурь, пожаров на торфяниках в Чернобыле и Житомире. А вот про незаконную деятельность и выбросы Дарницкой ТЭЦ — молчат. Хотя эта ТЭЦ давно работает с нарушениями и несоблюдением требований законов. Общий объем отходов, накопленных в течение эксплуатации Дарницкой ТЭЦ, по расчетам составляет более 1 млн 261 тыс тонн. Утилизируются они в золошлакоотвале площадью 14 га, посреди Дарницкого района рядом с Позняками", - пишет он.

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По данным ООН, чтобы "поднять" пыль достаточно скорости ветра в 14,5 км/ч (для сравнения, сегодня в Киеве скорость ветра 13 км/ч). Даже при такой небольшой “мощности” за сутки с 1 га поверхности поднимается до 2 тонн пыли, то есть с 14 га золошлакоотвала Дарницкой ТЭЦ ежедневно разлетается 28 тонн угольной золы. Согласно данным ООН, от 80 до 160 километров.

Ткаченко утверждает, что обслуживает теплом ТЭЦ 8% населения Киева, но газовыми, то есть относительно чистыми мощностями, при этом "убивая" огромную часть населения, и не только Киева.

"Еще в 2015 Госэкоинспекция установила, что компания «Евро-Реконструкция», которой принадлежит Дарницкая ТЭЦ, оперировала без надлежащих разрешений и мониторинга, самовольно сбрасывая производственные сточные воды в водоемы Киева. А 14 га пыли должны быть похоронены под водой озера Горячка. Но воды в нем не стало еще четыре года назад. Что возмущает — КГГА знает обо всем это как минимум с 2015", - пишет народный депутат.

Ткаченко отмечает, что КГГА ничего не делает для решения этой проблемы.

"Отравление города нужно остановить. Уже подготовил депутатский запрос и обращаюсь к СМИ — привлечь внимание к этой проблеме, потому что активистов городская власть плохо слышит", - добавил он.

Также он пообещал позже рассказать еще больше фактов относительно опасности работы Дарницкой ТЭЦ.