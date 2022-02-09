Исследования установили, что половина верблюдов задыхается после того как проглатывает пластиковые пакеты.

В Дубае обнародовал шокирующую статистику о смертности среди верблюдов. Оказывается половина из них гибнет из-за пластика.

Данные были обнародованы после анонсированного ранее сбора за использование полиэтиленовых пакетов – с 1 июля 2022 года он будет составлять 25 филсов за пакет в магазинах, аптеках и службах доставки, а через 2 года использование такого рода пластика полностью запретят, передают russianemirates.com.

Исследование, проведенное Министерством изменения климата и окружающей среды ОАЭ, доказало, что каждый второй верблюд задохнулся после того, как проглотил пластиковый пакет.

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Кроме того, власти Дубая сообщили, что в результате попадания в желудок пластика погибли 86% черепах, чьи останки были найдены у берегов ОАЭ.

Власти Дубая провели опрос и выяснили, что 100% компаний в эмирате поддерживает ограничение использования одноразовых пластиковых пакетов и готовы отказаться от них. Кроме того, 85% жителей Дубая поддержали введение дополнительного сбора за использование полиэтилена.

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