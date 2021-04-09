Когда открыли выход во двор, малыш сначала изнутри наблюдал за мамой. А потом все же вышел на солнышко.

В николаевском зоопарке впервые на прогулку вывели новорожденного верблюжонка.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Кадрами поделились работники зверинца. Когда открыли выход во двор, малыш сначала изнутри наблюдал за мамой. А потом все же вышел на солнышко.

Девочка по имени Джола родилась месяц назад у супругов Султана и Дюны. Все это время она было с мамой в вольере. Дюна заботливая мамаша, она заботится о своем потомстве, развлекает и даже учит прыгать.

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Автор: Денис Прядко