Кадрами поделились работники зверинца / скриншот из видео
В николаевском зоопарке впервые на прогулку вывели новорожденного верблюжонка.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Кадрами поделились работники зверинца. Когда открыли выход во двор, малыш сначала изнутри наблюдал за мамой. А потом все же вышел на солнышко.
Девочка по имени Джола родилась месяц назад у супругов Султана и Дюны. Все это время она было с мамой в вольере. Дюна заботливая мамаша, она заботится о своем потомстве, развлекает и даже учит прыгать.
В николаевском зоопарке впервые на прогулку вывели новорожденный верблюжонок
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