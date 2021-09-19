Григорий Шматков заявил о необходимости ликвидировать остров.

Небольшой новый остров образовался в реке в Днепре возле Сичеславской Набережной. Экологи бьют тревогу, потому что это может представлять серьезную экологическую опасность.

Об этом сообщает местный "11 канал".

По словам доктора биологических наук Григория Шматкова, к такой ситуации привели деятельность человека и безответственность жителей Днепра, потому что к образованию привели, в частности, канализационные выбросы, содержащие глину.

Отмечается, что рядом с островом находится сток городской дождевой канализации и несколько ресторанов. Загрязнение реки сточными водами приводит к тому, что начинают развиваться растения, которые закрепляются на дне и вырастают до поверхности реки.

Читайте такжеКлиматические беженцы. Почему на экологические проблемы в Украине больше нельзя закрывать глаза"Во время образования таких островов на поверхности и в воздухе развиваются бактерии, начинается процесс разложения. Очевидно, происходит выделение токсичных веществ и газов. Боюсь, такое может произойти и с этим островком", - объяснил Шматков.

По его словам, остров надо ликвидировать.

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Автор: Анастасия Горбачева