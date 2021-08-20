Украинцы считают, что главная река страны погибает.

Цветение Днепра в этом году шокирует даже бывалых — люди говорят, что такого не было последние лет 30. Из-за этого буквально "зеленеют" все, кто искупается в главной речке страны.

Фото со своей позеленевшей собакой опубликовала у себя в Facebook черкащанка Ирина Вербивская.

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"Днепр и правда погибает, я это наблюдаю с каждым годом, рыбы все меньше и меньше, а та что есть — она вся с паразитами и язвами", — пишет женщина.

По словам Вербивской, "с каждым годом Днепр превращается в болото, скоро не будет Днепра, а будет только эта каша".

Снимки ее собаки появились во многих СМИ. Например, на странице "BBC News Ukrainian" они набрали более 2,3 тыс. "лайков".

На ситуацию обратил внимание и нардеп VII и VIII созывов Егор Фирсов — на его странице снимки пса набрали больше 1,1 тыс. "лайков" и 1,4 тыс. "репостов".

Цветение воды происходит из-за размножения в ней цианобактерий, или сине-зеленых водорослей. Одна из причин этого — жара. Но в "Киевводоканале" уточняют, что другая причина — активный слив в воду фосфатов.

Это, в свою очередь, приводит к гибели рыбы и другой водной фауны, поскольку цианобактерии поглощают растворенный в воде кислород.

Как раньше сообщал УНИАН, в реку Днепр собираются запустить для размножения три вида краснокнижных рыб: стерлядь, русского осетра и севрюгу.

Автор: Станислав Кожемякин