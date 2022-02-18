Хищник будто позировал на камеру для украинских исследователей.

Полярники антарктической станции "Академик Вернадский" сняли на видео морского леопарда. Один из главных хищников Антарктики "улыбался" на камеру и будто намеренно позировал.

Видео с морским леопардом опубликовали на странице Национального антарктического научного центра в Facebook.

Полярники встретили хищника во время морского выезда. Морской леопард является одним из представителей семейства Тюленевых, которые встречаются в районе станции Вернадского.

"Но хоть внешне леопард может показаться довольно милым, доверять его "улыбке" не стоит: это животное является одним из главных хищников Антарктики! В отличие от сородичей, в частности тюленей Уэдделла или крабоидов, он смакует не только крилем или рыбой, но и пингвинами и другими тюленями. А такое название получил из-за своей хищности и характерных пятен на теле", - добавили в пресс-службе.

Полярники также рассказали, что длина леопарда составляет 3-4 метра, а вес 300-400 кг. Хищники имеют удлиненные передние конечности, благодаря форме своего тела они могут очень быстро плавать и развивать скорость до 40 километров в час.

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинские полярники показали мили фото "влюбленных" пингвинов.

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