Пополнение на острове ожидается уже в декабре.

Пингвины возле антарктической станции "Академик Вернадский" отложили первое яйцо. Малыши появятся, предположительно, уже в начале декабря.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.

По данным ученых, пингвины отложили сразу четыре яйца в разных районах острова.

"Первые полярники обнаружили в гнезде прямо у входа в главное здание станции, вблизи метеокрыльца", - указано в сообщении.

Сообщается, что в этом году гнездование у пингвинов началось раньше. Обычно первые яйца в районе станции появлялись только к середине ноября.

Зачастую в кладке одной пары пингвинов два яйца, но иногда три, но у третьего птенца мало шансов на жизнь. Пингвины по очереди высиживают малышей.

"Птенцы вылупляются из яиц чуть более, чем через месяц. Так что пополнение пингвинят возле станции можем ждать уже в начале декабря, а к новому году, очевидно, весь наш остров будет заполнен малышами", - отметили полярники.

Стоит отметить, что в районе станции "Академик Вернадский" наиболее распространены субантарктические пингвины - дженту. У них красный клюв и черно-белый "фрак". Летом на острове находятся до 4 тысяч дженту.

Как ранее сообщал УНИАН, недалеко от станции "Академика Вернадского" на Аргентинских островах начался сезон размножения тюленей Ведделла. Украинские полярники рассказали, что на свет появились трое тюленят: две самки и самец.

Автор: Анастасия Горбачева