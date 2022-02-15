Ученые отметили, что зачастую пингвины однолюбы

Украинские полярники антарктической станции "Академик Вернадский" показали трогательные фото "влюбленных" пингвинов по случаю Дня святого Валентина. Снимки сделали во время брачного сезона.

Соответствующие фото ученые опубликовал на странице Национального арктического научного центра в Facebook.

"Субантарктические пингвины, которые ежегодно возвращаются к "Вернадскому", весной проходят брачный сезон. Так что полярники постоянно наблюдают их ухаживания (это уважительные поклоны друг другу), создание семей, построение гнезд (если они даже дерутся за камешки), откладывание яиц и, конечно, появление малышей", - говорится в сообщении.

При этом исследователи указали, что эти пингвины однолюбы и создают пару на всю жизнь.

Как ранее сообщал УНИАН, биологи прикрепили камеру к субантарктическому пингвину (Генту) и получили кадры с его охоты. Видео было снято в проливе Бигля возле аргентинского острова Мартильо на архипелаге Огненная Земля, где гнездится небольшая колония этих птиц.

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