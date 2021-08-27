Ученые смоделировали климат будущего по сценарию растущих выбросов парниковых газов.

Ученые нашли новые подтверждения тому, что выбросы углекислого газа из-за деятельности человека в будущем окажут значительное влияние на климат Земли.

Результаты их работы опубликованы в Nature Reviews Earth & Environment и Nature Climate Change.

Климатологи проанализировали изменчивость Эль-Ниньо, или Южной осцилляции (ENSO) - колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, которое оказывает значительное влияние на климат всей планеты.

Ученые смоделировали климат будущего по сценарию растущих выбросов парниковых газов и пришли к выводу, что изменчивость ENSO может увеличиваться по мере потепления климата.

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При этом точно не известно, как будет вести себя Южная осцилляции, поскольку она характеризуется естественной изменчивостью, что маскирует влияние глобального потепления. Частично причиной неопределенности состоит в неполном понимании процессов, из которых состоит Южная Осцилляция, и ограниченное число данных из наблюдений за Эль-Ниньо.

В условиях влияния человечества на потепление большинство климатических моделей прогнозируют, что фоновое потепление в восточной экваториальной части Тихого океана будет проходить быстрее по сравнению с западными. Климатологи выяснили, что такая картина хоть и немного выходит за рамки теории, но находится в пределах прогнозов, касающихся градиентов температуры поверхности моря, и подвержена влиянию внутренней изменчивости Эль-Ниньо.

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Ученые отмечают, что глобальное потепление усилит изменчивость как температуры поверхности моря, так и количества экстремальных осадков, связанных с Эль-Ниньо. Однако изменчивость температуры проявит себя позже, чем изменчивость осадков. При этом ученые отмечают, что сложность точного прогнозирования состоит в том, что изменчивость ENSO в будущем зависит от изменчивости в прошлом.

В другом исследовании ученые пришли к выводу, что увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере в четыре раза станет причиной значительного ослабления смоделированной изменчивости температуры морской поверхности ENSO в будущем.

Такое противоречие между результатами двух исследований указывает на необходимость уточнения моделей. Но независимо от того, как будет изменяться Южная осцилляция, количество осадков и засухи станут более катастрофическими из-за более теплого климата и усиления гидрологических циклов.

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Автор: Александр Топчий