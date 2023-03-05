Принятое в ООН решение является глобальным и затронет весь мир.

Страны-члены ООН пришли к согласию по соглашению о защите Мирового океана, переговоры о котором шли более 10 лет. Об этом сообщает BBC.

Новое соглашение предусматривает, что 30% морей попадут под действие защитных мер до 2030 года, что позволит восстановить их экосистему.

Отмечается, что к решению, которое было принято поздно вечером в субботу, мировое сообщество шло более десяти лет – страны вели дебаты о правах на вылов рыбы.

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В последний раз международное соглашение о защите океана было подписано аж в 1982 году. Принятая тогда Конвенция ООН по морскому праву ввело понятие международных вод, где все страны могут ловить рыбу. В итоге морская жизнь за пределами заповедных территорий, которые составили всего 1,2% от общей площади морей, оказалась под угрозой – из-за чрезмерного вылова и смены климата.

Чем грозит Украине изменение климата

В Украине из-за глобального потепления может измениться климат. Отечественные климатологи уже разработали несколько сценариев развития событий – все они предусматривают повышение среднегодовой температуры.

В Минэкологии подсчитали, что сильнее всего от изменений климата пострадают Черкасская, Херсонская, Кировоградская, Полтавская и Винницкая области. В Харьковской, Кировоградской, Львовской, Луганской и Житомирской областях снизится с/х производство.

По словам климатологов, Украина постепенно переходит на зиму европейского типа. Осень и весна уже сократились и длятся в среднем месяц, а снежных зим нет.

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