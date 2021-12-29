Украинцам грозит снижение с/х производства, рост уровня бедности и неравенства

Украина пострадает от изменений климата, но неравномерно. В отдельных областях последствия скажутся сильнее.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии.

Сильнее всего от изменений климата пострадают Черкасская, Херсонская, Кировоградская, Полтавская и Винницкая области. Согласно отчету, Харьковской, Кировоградской, Львовской, Луганской и Житомирской областях грозит снижение с/х производства, рост уровня бедности и неравенства.

При этом ученые отметили, что годовые температуры будут меняться в течение века, что приведет к увеличению количества осадков зимой и уменьшению летом, повышению температуры в летний период, а также чаще будут наблюдаться засухи в южных и восточных областях. В то же время на Юге Украины будет более 100 тропических ночей и до 135 летних дней в году.

Читайте такжеИграли, как дети: дуэт гигантских панд обрадовался, впервые увидев снег (видео)Кроме того, украинцам необходимо готовиться к аномальной жаре, грозам, сильным осадкам, наводнениям, засухам, граду, дождям, сильным снегопадам и мокрому снегу.

Изменения климата приведут к колебанию объемов урожаев сельхоз культур, а из-за затяжных засух ухудшится состояние леса, значительно сокращаться площади, пригодные для выращивания ели, бука, сосны и дуба.

Как сообщал УНИАН, согласно новому докладу ООН, пандемия COVID-19 не замедлила процесс изменения климата, а выбросы углекислого газа быстро восстанавливаются после временного спада из-за экономического замедления и не приближаются к целям сокращения. Концентрация парниковых газов в атмосфере продолжает оставаться на рекордно высоких уровнях, что приведет к опасному потеплению планеты. Повышение глобальной температуры усиливает разрушительные экстремальные погодные условия во всем мире, что постепенно влияет на экономику и общество.

Ученые отмечают, что в соответствии с планами по уменьшению выбросов парниковых газов, которые подали почти 200 стран, мир не сможет достичь цели по ограничению глобального потепления на 2 градуса.

В Украине в пределах глобального потепления как в других странах, может измениться климат. Отечественные климатологи уже разработали несколько сценариев развития событий - все они предусматривают повышение среднегодовой температуры.

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