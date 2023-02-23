В тексте резолюции высказывается настойчивый призыв к России немедленно и безусловно вывести все ее войска с территории Украины.

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала резолюцию о всестороннем, справедливым и продолжительном мире в Украине согласно Уставу ООН.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующая резолюция о принципах Устава ООН как основе справедливого мира в Украине была поддержана во время чрезвычайной специальной сессии ГА ООН в Нью-Йорке.

Результаты голосования огласил председатель Генсамблеи ООН Чаба Керьоши.

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В частности, за резолюцию проголосовали 141 страна-член ООН, воздержались – 32. Против проголосовали 7 стран – Россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея, Никарагуа и Мали..

Проект резолюции презентовали совместно Украина и более 70 других стран, которые стали соавторами документа.

В тексте резолюции высказывается настойчивый призыв к России немедленно и без условий вывести все ее войска с территории Украины.

В Офисе президента уже отреагировали на принятие Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций резолюции о мире в Украине. Глава ОПУ назвал принятие резолюции победой и отметил: "Среди тех, кто нас поддержал – ведущие государства Ближнего Востока. В последние недели я был на постоянной связи с ними. Очень благодарен всем, кто в годовщину неспровоцированной российской агрессии выступил на стороне Украины. Таких государств – 141. Мир понимает, на чьей стороне правда".

Важная резолюция ООН по войне в Украине - что стоит знать

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на этой неделе почти 60 государств вынесут на рассмотрение ГА ООН проект резолюции о войне Украины и ее будет рассмотрен накануне первой годовщины полномасштабного вторжения россиян.

Заседание ГА ООН, как отмечал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, происходило в условиях жесточайшей напряжения. Россия пыталась завалить голосование за проект резолюции в поддержку мира в Украине.

Между тем Китай выступил с трибуны ГА ООН за прекращение западных поставок оружия в Украину, поскольку это якобы мешает наступлению мира.

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