Украинцев предупредили об опасных изменениях, которые сможет ощутить каждый.

В Украине в пределах глобального потепления как в других странах, может измениться климат. Отечественные климатологи уже разработали несколько сценариев развития событий - все они предусматривают повышение среднегодовой температуры.

О самом страшном для Украины сценарии рассказала "Апострофу" участница Межправительственной группы экспертов по изменению климата Светлана Краковская.

По ее словам, этот сценарий наступит, если не прислушаться к мнению ученых и продолжить использовать ископаемые источники энергии.

"По этому сценарию в Украине в определенные сезоны температура может повыситься и на 4-6 градусов. Это действительно катастрофа, и это мы говорим о средних оценках. В этом исследовании у нас не было возможности оценить экстремальные погодные явления, потому что это требует других методик и много других ресурсов", - говорит климатолог.

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Краковская добавила, что изменение климата проявляется именно в этих экстремальных погодных явлениях, которые украинцы испытывают на себе. В будущем это может привести к тому, что в Украине вообще не будет зимы.

"Это не исключает периодов морозов, но в среднем, скажем так, температура будет выше нуля и не будет снежного покрова. Далее идет каскад последствий: не будет снежного покрова - будет меньше влагосодержания в почве, и меньше питания рек. Водные ресурсы будут страдать и будут изменения в экосистемах - не будут вымерзать вредители. То есть дальше идет целый каскад воздействий и рисков", - резюмировала Краковская.

Как сообщал УНИАН, согласно новому докладу ООН, пандемия COVID-19 не замедлила процесс изменения климата, а выбросы углекислого газа быстро восстанавливаются после временного спада из-за экономического замедления и не приближаются к целям сокращения. Концентрация парниковых газов в атмосфере продолжает оставаться на рекордно высоких уровнях, что приведет к опасному потеплению планеты. Повышение глобальной температуры усиливает разрушительные экстремальные погодные условия во всем мире, что постепенно влияет на экономику и общество.

Ученые отмечают, что в соответствии с планами по уменьшению выбросов парниковых газов, которые подали почти 200 стран, мир не сможет достичь цели по ограничению глобального потепления на 2 градуса.