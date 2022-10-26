По словам синоптика Гидрометцентра Владслава Билыка, осень и весна в Украине сократились и длятся в среднем месяц.

В последнее время в Украине существует тенденция к сокращению весны и осени, а также перехода на европейский климат зимы.

Об этом в интервью "Деловой столице" рассказал руководитель отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.

По его словам, осень и весна в Украине уже сократились и длятся в среднем месяц. Снежных зим нет.

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"Мы переходим в европейский климат зимы, которая всегда была на территории Германии, восточной Европы. Там всегда: если выпадает снег, он полежит день-другой, а потом превращается в какую-то "кашу", тает. Плюс-минус 5 градусов - такая зима в среднем", - отметил специалист.

Какой будет зима в Украине-прогнозы синоптиков

По данным Укргидрометцентра, вероятность суровой зимы в Украине с затяжными морозами минимальная. Возможны очень кратковременные периоды с морозами до -20 градусов на северо-востоке и -25 градусов на востоке.

По прогнозам, среднесуточная температура зимой в Украине составит от -5 до +5 градусов.

"Ожидается, что зима в Украине будет теплой. Все последние годы мы не видим суровых зим. У нас практически не было зимы в 2019-20 годах. И все последующие и предыдущие зимы были теплыми. Температура воздуха постоянно повышается, и особенно это заметно в зимний период", - рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух.

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