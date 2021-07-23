У погибших рыб обнаружили физические повреждения туловища - в частности, рубленые раны, отсутствие частей тела, в основном голов.

Массовую гибель толстолобика вблизи плотины Днепр-ГЭС зафиксировали инспекторы рыбоохранного патруля в Запорожской области.

Об этом сообщило Государственное агентство рыбного хозяйства и мелиорации.

У погибших рыб обнаружили физические повреждения туловища - в частности, рубленые раны, отсутствие частей тела, в основном голов.

"Ориентировочный общий вес погибших толстолобиков составляет около 4000 кг. Часть погибшей рыбы опустилась на дно, поэтому данные по количеству погибшей рыбы будут уточнять", – говорится в сообщении.

Отмечается, что толстолобиков активно собирают рыбаки-любители – по их объяснениям, для собственного потребления.

Данные о массовой гибели рыб передадут в другие компетентные органы для расследования и установления причин гибели.

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Автор: Анна Нагорная