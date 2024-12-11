В начале полномасштабной войны на побережье Черного моря в заповеднике "Тузловские лиманы" фиксировали большое количество мертвых дельфинов.

Состояние воды у побережья Черного моря в заповеднике "Тузловские лиманы" в Одесской области, куда из-за агрессии РФ выбросило сотни мертвых дельфинов, понемногу улучшается. Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник нацпарка Иван Русев.

"Море постепенно очищается от рашистского нашествия и последние недели имеет невероятный бирюзовый цвет", - написал ученый в Facebook.

Он обнародовал фото, на котором можно увидеть, как выглядит побережье Черного моря в заповеднике - на границе "Тузловской Амазонии". Русев уточнил, что именно там в первый год полномасштабного вторжения РФ в Украину с марта по сентябрь море выбрасывало большое количество мертвых дельфинов. По словам ученого, млекопитающие погибли именно из-за войны.

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Кроме того, он отмечает, что экологическое состояние заповедных лиманов сейчас удовлетворительное, благодаря естественной прорве, которая создалась в декабре 2023 года и постоянно наполняет Тузловские лиманы.

"И между лиманами и морем много мелких водоемов, которые очень важны для мигрирующих и зимующих птиц", - подчеркнул сотрудник парка.

Гибель дельфинов в Черном море из-за войны с РФ

Ранее доктор биологических наук, сотрудник национального природного парка "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) Иван Русев сообщал, что из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину на территории нескольких стран погибли много дельфинов, в том числе редкие и занесенные в Красную книгу Международного союза охраны природы. По его словам, на побережье нацпарка и одесские пляжи неоднократно выносило мертвых млекопитающих. По оценкам ученых, общее количество погибших дельфинов в Черном море из-за военных действий составляет не менее 5 тыс. особей за 2022 год.

В сентябре 2022 года Одесская областная прокуратура заявила, что вероятной причиной массовой гибели млекопитающих является использование кораблями страны-агрессора гидролокаторов (сонаров), создающих мощные звуки, которые негативно влияют на состояние животных. Было открыто производство по факту массового уничтожения объектов животного мира в результате вооруженной агрессии РФ против Украины (ст. 441 УК Украины - экоцид).

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