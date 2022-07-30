На побережье Одесской области вновь вынесло мертвых животных.

В Черном море из-за военной агрессии РФ уже погибло не менее 5 тысяч дельфинов.

В Черном море из-за военной агрессии РФ уже погибло не менее 5 тыс. дельфинов. Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) Иван Русев в Facebook.

По его словам, из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину на территории нескольких стран погибло очень много дельфинов, в том числе редкие и занесенные в Красную книгу Международного союза охраны природы. Он добавил, что вчера вынесло на побережье нацпарка азовку и белобочку, и на одесской пляж - белобочку.

"По нашим оценкам, общее количество погибших дельфинов трех видов в Черном море из-за военных действий составляет, по самым низким нашим оценкам, не менее 5 тыс. особей за период войны 2022 года. К этому еще и следует добавить тот факт, что море выбрасывает на берег не более 5% от всех погибших животных", - утверждает Русев. Остальные 95% погибших животных идет на дно моря, поэтому их невозможно зарегистрировать.

"Они недоступны для обнаружения и подсчета с берега, поэтому мы считаем, что за время войны российских варваров против Украины уже погибло, вероятно, десятки тысяч дельфинов", - считает ученый.

Как сообщал УНИАН, в конце июня ученые заявляли, что в Черном море из-за полномасштабное военное вторжение РФ в Украину на территории нескольких стран погибло более 3 тыс. дельфинов.

Дельфины попадают в зону облучения навигационных приборов судов, что выводит из строя их органы навигации и эхолокации. Страдают дельфины также от мощных взрывов во время бомбежки и тому подобное.

Вас также могут заинтересовать новости: