На выжженной части леса в Конча-Заспе высадили 10 тысяч сеянцев сосны

С начала марта в городских лесах было высажено 470 тысяч сеянцев различных пород деревьев.

В пригороде столицы на выжженной части леса в Конча-Заспе высадили 10 тыс. сеянцев сосны.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, сегодня представители городской власти вместе с общественностью присоединились к восстановлению леса на выжженном участке площадью 1,1 га в Конча-Заспе.

Начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный отметил, что с начала марта в городских лесах было высажено 470 тыс. сеянцев различных пород деревьев.

«Сегодня мы приложили усилия к восстановлению участка леса, который был уничтожен во время пожара в сентябре 2017 года. Поэтому напоминаем киевлянам и гостям города, разжигать костер в лесах и парках, кроме как в специально отведенных зонах отдыха, запрещено действующим законодательством (статья 152 Кодекса об административных правонарушениях) и предусмотрен штраф - от 340 до 1360 грн», - сказал Малёваный.

В свою очередь председатель Постоянной комиссии по вопросам экологической политики Киевсовета Константин Яловой отметил, что восстановление леса - важная акция, ведь 32 тыс. га городских лесов является важной составляющей экологического баланса Киева.

«Они являются природным фильтром воздуха, выделяя фитонциды и снижают температуру воздуха мегаполиса. Гектар хвойного леса задерживает 40 тонн пыли, лиственного - 100 тонн», - сказал Яловой.