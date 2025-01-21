Не исключено, что появится мазут и у берегов Одесской области.

Ситуация, которая сложилась из-за аварии двух российских танкеров "Волгонефть" с нефтепродуктами в районе Керченского пролива, является критической. Как заявил в эфире "Апострофа" спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, россиянам безразлично, какая экология в оккупированном Крыму, потому что они рассматривают украинский полуостров как военную базу.

По его словам, Россия использует море для транспортировки нефтепродуктов, для чего применяют старые танкеры речного класса, два из которых потерпели крушение в декабре 2024 года. В результате, как добавил Плетенчук, произошла экологическая катастрофа, которая достигла побережья временно оккупированного Крыма.

"Ситуация на самом деле сейчас критическая... Наблюдается отчаяние государственного уровня (в РФ - УНИАН). Но им все равно - это тоже надо брать в расчет. Крым для них - военная база, в первую очередь, а остальное - не имеет значения. Мазут в море никак не мешает боевым единицам, никак не мешает стрелять с применением оперативно-тактических комплексов, взлетать самолетам тоже не мешает... Поэтому приоритет - продажа нефти, продолжение войны, базирование в Крыму...", - подчеркнул спикер.

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Он добавил, что в восточной части Черного моря определенные участки побережья фактически уничтожены мазутом.

"Уже сами россияне признают, что это - катастрофа. Даже их экологи в условиях российской пропаганды и противодействия говорят о 20-25 годах восстановления", - сказал спикер.

По его словам, ряд экологов считает, что нефтепродукты, вытекшие из-за аварии, могут добраться до побережья Румынии, Болгарии и Турции. Поэтому не исключено, что появится мазут и у берегов Одесской области, потому что течение циркулирует вдоль всего побережья против часовой стрелки - от Крыма, если "брать" западную часть Черного моря.

"Поэтому здесь следует ожидать любых сюрпризов, спрогнозировать события довольно сложно... К тому же не следует забывать, что погодные условия и температура также будут влиять на ситуацию... Для россиян это стало "неожиданным инцидентом", хотя они должны были рассчитывать, что это может произойти - в частности, из-за условий эксплуатации, возраста и состояния этих танкеров", - констатировал Плетенчук.

Он добавил, что в любом случае россияне должны были иметь определенные средства для локализации таких аварий, а они рассуждают лишь о том, что может когда-то смогут "поднять этот танкер, или откачать мазут".

Плетенчук добавил, что возле Крымского моста ситуация остается неизменной. Штормы периодически разрушают конструкции, которые оккупанты построили рядом с этим путепроводом, но сооружения постоянно пытаются восстановить, потому что они для РФ являются важным элементом защиты. Захватчики продолжают насыщать Крым ПВО, в частности возле моста.

Авария российских танкеров в Черном море - подробности

Как писал УНИАН, 15 декабря 2024 года в районе Керченского пролива потерпели крушение российские танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Это привело к разливу нефтепродуктов и загрязнению в Краснодарском крае и возле Керченского полуострова.

Декан факультета естественных наук Национального университета "Киево-Могилянская академия", профессор Евгений Хлобыстов заявил, что последствия, которые наблюдаются из-за аварии российских танкеров, уже точно можно назвать экологической катастрофой. По его словам, в резервуарах танкеров могло быть дизтопливо и примеси, но наибольшую опасность для экологии представляет мазут. Остатки нефтепродуктов наблюдают на территории от оккупированной Керчи до Севастополя и Евпатории. Мазут передвигается из-за постоянных штормов, а в условиях отсутствия ветра и соответствующей температуры воды он мог бы оседать на дно. Ученый не исключает, что мазут могут увидеть даже в Одесской области.

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