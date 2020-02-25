Снова взлетел: в Австралии попугаю обрезанные крылья заменили искусственными (фото)

При попытке взлететь попугай падал на землю и травмировался.

Ветеринар Кэтрин Апули из Брисбена (Австралия) недавно спасла зеленощекого попугая Вэй Вэй, подарив птичке новые крылья.

Вэй Вэй пострадала от слишком строгой процедуры обрезания перьев, которую проводят многим домашним птицам, чтобы те не могли улететь. Об этом пишет Daily Mail.

При попытке взлететь попугай упала на землю и травмировалась. Владелец Вэй Вэй заметил, что птичка повредила ногу, и принес ее в ветеринарную клинику.

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Неясно, кто выполнял процедуру обрезания: работник зоомагазина, заводчик или другой ветеринар. Если бы все было сделано правильно, птица смогла бы лететь вниз и безопасно приземляться в помещении.

Кэтрин Апули сделала птичке новые кончики крыльев и наклеила их на поврежденные перья, пока попугай был под действием анестетиков. Эта практика восстановления проходит для птиц безболезненно.

Операция прошла успешно, Вей Вэй снова поднялась в воздух и за несколько часов научилась маневрировать и приземляться.