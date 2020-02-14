В Антарктике температура воздуха впервые поднялась выше 20°С

Ученые назвали новый температурный рекорд «невероятным и ненормальным».

Бразильские ученые заявили, что температура воздуха в Антарктике впервые в истории поднялась до 20,75°С. Соответствующий показатель был зафиксирован 9 февраля на острове Сеймур на севере Антарктического полуострова.

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Как сообщает kommersant со ссылкой на The Guardian, ученые назвали новый температурный рекорд «невероятным и ненормальным». Озвученные ими данные еще должны получить подтверждение Всемирной метеорологической организации.

Новый показатель почти на один градус превышает температуру, зарегистрированную на острове Сигню в январе 1982 года (тогдашний показатель составлял 19,8°С). «Мы наблюдаем тенденцию потепления на многих объектах, которые мы отслеживаем, но мы никогда не видели ничего подобного», - заявил Карлос Шефер, работающий в Terrantar (созданный правительством Бразилии проект, который следит за влиянием изменения климата на 23 участках в Антарктике).

Ранее Всемирная метеорологическая организация ООН сообщила, что средняя глобальная температура в 2019 году (январь-октябрь) оказалась примерно на 1,1°C выше, чем в доиндустриальный период. Из-за глобального потепления ушли под воду два индонезийских острова. В ООН считают, что если не принять срочных мер по борьбе с изменением климата, то к концу столетия средняя температура вырастет более чем на 3°C.