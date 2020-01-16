Прошедшее десятилетие стало самым теплым в истории наблюдений - ученые

Прошлый год занял второе место по средней температуре, уступив лишь 2016 году.

Прошедшее десятилетие стало самым теплым в истории наблюдений ученых NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) начиная с 1880 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу NASA.

Сообщается, что 2019 год занял второе место по средней температуре, уступив лишь 2016 году.

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"Завершившееся десятилетие, очевидно, самое теплое за историю наблюдений. Начиная с 1960 года каждое десятилетие было теплее предыдущего", - заявил глава входящего в NASA Института космических исследований имени Годдарда Гэвин Шмидт.

В исследовании отмечается, что в 2019 году средняя мировая температура была на 0,95 градуса выше, чем в среднем в 20 веке и на 1,11 градуса выше, чем в 19 веке.

"Растущие температуры в атмосфере и океане вызывают продолжение потери массы (ледников) в Гренландии и Антарктике и увеличению числа таких экстремальных явлений, как тепловые волны, пожары, сильные осадки", - говорится в сообщении NASA.

Видео: NASA Goddard

Ранее УНИАН сообщал, что в Европе 2019 год стал самым теплым в истории, средняя температура на 1,2 десятых градуса превысила показатель за период 1981-2010 годы.