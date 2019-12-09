Глобальное потепление: океаны теряют кислород с опасной скоростью – исследование

Около 50% потерь кислорода верхними слоями океана вызвано именно изменением климата.

Международный союз охраны природы и природных ресурсов опубликовал доклад, согласно которому уровень кислорода в мировых океанах снижается с беспрецедентной скоростью.

Читайте такжеНа Чукотке из-за глобального потепления застряли около 60 белых медведей (видео)Об этом сообщает CBS news.

Исследователи подчеркивают, что изменения климата опасно усугубляют ситуацию.

В новом исследовании приняло участие 67 ученых из 17 стран мира. Оказалось, что с 1950 года уровень кислорода в океанах снизился на 2%, а объем воды, полностью лишенной кислородом, – увеличился в четыре раза с 1960-х годов.

60 лет назад только 45 регионов океана страдали от низкой концентрации кислорода, в 2011 году их количество достигло 700. По данным исследований, около 50% потерь кислорода верхними слоями океана вызвано глобальным потеплением.

По прогнозам ученых, при сохранении нынешнего положения вещей, рост глобальной температуры и увеличение расхода питательных веществ приведет к тому, что к 2100 году уровень кислорода в океане снизится на 3-4%. В результате вырастут гигантские мертвые зоны, где в условиях сильной гипоксии не способны выживать морские организмы.

Исследователи отмечают, что дезоксигенация угрожает крупным видам, включая тунца, марлина, рыбу-меч и акул. Снижение их численности может отразиться на жизни сотен миллионов человек, зависящих от рыбного промысла.

Ранее УНИАН сообщал, что уровень загрязнения воздуха в Сараево достиг критического уровня.