Уровень загрязнения воздуха в Сараево достиг критического уровня

Власть ограничила движение транспорта и отменила публичные мероприятия.

Уровень загрязнения воздуха в Сараево, столице Боснии и Герцеговины, по данным городских властей, достиг опасного уровня. Для его снижения запретили движение грузовиков по городу, отменили все мероприятия, которые должны происходить на открытом воздухе, и призвали жителей не выходить из дома.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Associated Press.

Дополнительно власть Сараево уменьшила температуру обогрева зданий, чтобы сжигать меньше угля, и запретила проведение строительных работ, из-за которых образуется много пыли.

This is #Sarajevo today. Yesterday, Sarajevo was the second most polluted city in the world after Delhi (according to Air Visual's live air quality ranking). Talking about unexpected #fieldwork situations... I most definitely did not include this in my risk assessment. pic.twitter.com/hm9GeQWuab — Maja Davidovic (@MajaADavidovic) December 8, 2019

По официальным данным, уровень частиц класса РМ10 (диаметром 10 микрометров или меньше) в воздухе Сараево превысил норму ЕС минимум вдвое, а кое-где и в пять раз. Среди причин — рост небоскребов, которые с учетом холмистого рельефа города задерживают поток воздуха, а также использование устаревших автомобилей и рост потребления угля.

Напомним, недавно Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщила, что увеличение CO₂, азота и метана в воздухе в 2018 году были выше среднего уровня. Влияние потепления на климат долгоживущих парниковых газов с 1990 года увеличился на 43%. Около четверти всех выбросов углерода поглощается морями, и такое же количество — землей и деревьями.