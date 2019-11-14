Территорию "Бабьего Яра" в Киеве объявили заповедной

Также Киевсовет предоставил статус ботанических памятников природы трем 300-летним дубам, которые находятся в Подольском районе.

Киеврада объявила ландшафтным заказником местного значения «Бабий Яр» - природную территорию ориентировочной площадью 41,5 га одноименного урочища в Шевченковском и Подольском районах Киева.

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Как передает корреспондент УНИАН, данное решение поддержали 72 из 82 депутатов Киевсовета.

В решении отмечается, что памятник представляет собой остатки естественной рощи на склоне оврагов и включает часть Кирилловского лесопарка со склонами между ул. Телиги и ул. Герцена. Указанная территория является одним из последних крупных зеленых массивов местности.

«Эта расположенная в центре города территория дает убежище и создает условия для сохранения ценных природных комплексов и группировок редких растений и животных», - говорится в решении.

Кроме того, другим решением депутаты Киевсовета объявили комплексным памятником природы «Репьяхов яр» - территорию Шевченковского района между улицами Крыловская, пер. Нагорный, Смородинским спуском и Богуславским спуском. Речь идет ориентировочно о 11,6 га площади природной территории.

Также депутаты предоставили статус ботанических памятников природы местного значения трем 300-летним дубам, которые находятся в Подольском районе на перекрестке улиц Осиповского и Ветряные горы, а также дереву тополя черного возрастом около 100 лет, который растет возле памятника Магдебургскому праву.