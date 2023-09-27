Женщина выбрала Близнецам имена гей-любовников / фото ua.depositphotos.com

Женщина случайно назвала своих близнецов именами двух известных любовников. Теперь над ней насмехаются.

Как сообщает Mirror, мамочка искала какие-то уникальные имена. Во время беременности она "влюбилась" в "Песню Ахилла" - роман американской писательницы Мэдлин Миллер, который вышел в 2011 году. Впрочем, женщина прочитала лишь аннотацию к нему.

Действие происходит в эпоху греческого героизма, история рассказывает об отношениях Патрокла и Ахилла, от их первой встречи до подвигов во время Троянской войны.

Видео дня

Однако, поскольку женщина прочитала только анонс, она пропустила основную сюжетную линию – фокус на романтических отношениях Патрокла и Ахилла. 

"Мне всегда нравилась греческая мифология, и однажды у меня была двухчасовая остановка в аэропорту Афин, поэтому я очень привязана к культуре. Я назвал своих двух сыновей-близнецов в честь двух главных героев, надеясь, что у них будут такие же близкие отношения, как у Ахилла и Патрокла, и они вместе отправятся в приключения. Однако теперь люди говорят мне, что двое главных героев книги - любовники", - жалуется женщина.

Женщина по-прежнему любит имена своих сыновей, но беспокоится, что над ними будут издеваться за то, что их назвали в честь любовников.

Комментируя ее пост, один пользователь сказал: "Вы почувствовали приверженность культуре, потому что у вас была двухчасовая остановка в Греции? Вы назвали своих детей в честь книги, которую даже не читали? Имена здесь не проблема. Это отсутствие мыслительного процесса".

Другой пользователь добавил: "Целых два часа в Афинах! Вы могли многое почувствовать в культуре? Третий пользователь написал: "Никогда не называйте своих детей в честь персонажей с уникальными именами, потому что вы никогда не знаете, изменится ли ваше видение этого персонажа, и это просто обречет вашего ребенка на издевательства на протяжении всей его жизни. Наверное, так чувствуют себя все те девушки по имени Дейнерис или Халиси".

Читайте также:
Умеров о вероятной ликвидации командующего ЧФ: Если он мертв, то это хорошая новость для всех
Умеров о вероятной ликвидации командующего ЧФ: Если он мертв, то это хорошая новость для всех
Россияне атаковали позиции ВСУ вблизи Марьинки и Северного Донецкой области: ситуация сложная
Россияне атаковали позиции ВСУ вблизи Марьинки и Северного Донецкой области: ситуация сложная
Атака на паромный комплекс на Одесщине: из-под удара едва успели вывезти автобус с детьми
Атака на паромный комплекс на Одесщине: из-под удара едва успели вывезти автобус с детьми
ВСУ разнесли пункт управления РФ и склады с боеприпасами: что еще уничтожили
ВСУ разнесли пункт управления РФ и склады с боеприпасами: что еще уничтожили
ВСУ держат дорогу от Бахмута до Горловки под минометным огнем, - Гетман
ВСУ держат дорогу от Бахмута до Горловки под минометным огнем, - Гетман

Как сообщал УНИАН, семья женщины распалась после того, как она решила назвать сына именем, которое было в ее семье с 1800-х годов, - Гейлорд.

Беременная женщина выбрала имя для своего ребенка, но это вызвало спор с ее сестрой, которая крайне недовольна выбором будущей мамы и заставляет ее изменить свой выбор.

В то же время мужчина выбрал для ребенка имя, которое является очень распространенным среди собак, поскольку его легко произносить.

Вас также могут заинтересовать новости: