Женщина призналась, что это решение было очень спонтанным и эмоциональным.

Женщина случайно назвала своих близнецов именами двух известных любовников. Теперь над ней насмехаются.

Как сообщает Mirror, мамочка искала какие-то уникальные имена. Во время беременности она "влюбилась" в "Песню Ахилла" - роман американской писательницы Мэдлин Миллер, который вышел в 2011 году. Впрочем, женщина прочитала лишь аннотацию к нему.

Действие происходит в эпоху греческого героизма, история рассказывает об отношениях Патрокла и Ахилла, от их первой встречи до подвигов во время Троянской войны.

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Однако, поскольку женщина прочитала только анонс, она пропустила основную сюжетную линию – фокус на романтических отношениях Патрокла и Ахилла.

"Мне всегда нравилась греческая мифология, и однажды у меня была двухчасовая остановка в аэропорту Афин, поэтому я очень привязана к культуре. Я назвал своих двух сыновей-близнецов в честь двух главных героев, надеясь, что у них будут такие же близкие отношения, как у Ахилла и Патрокла, и они вместе отправятся в приключения. Однако теперь люди говорят мне, что двое главных героев книги - любовники", - жалуется женщина.

Женщина по-прежнему любит имена своих сыновей, но беспокоится, что над ними будут издеваться за то, что их назвали в честь любовников.

Комментируя ее пост, один пользователь сказал: "Вы почувствовали приверженность культуре, потому что у вас была двухчасовая остановка в Греции? Вы назвали своих детей в честь книги, которую даже не читали? Имена здесь не проблема. Это отсутствие мыслительного процесса".

Другой пользователь добавил: "Целых два часа в Афинах! Вы могли многое почувствовать в культуре? Третий пользователь написал: "Никогда не называйте своих детей в честь персонажей с уникальными именами, потому что вы никогда не знаете, изменится ли ваше видение этого персонажа, и это просто обречет вашего ребенка на издевательства на протяжении всей его жизни. Наверное, так чувствуют себя все те девушки по имени Дейнерис или Халиси".

Как сообщал УНИАН, семья женщины распалась после того, как она решила назвать сына именем, которое было в ее семье с 1800-х годов, - Гейлорд.

Беременная женщина выбрала имя для своего ребенка, но это вызвало спор с ее сестрой, которая крайне недовольна выбором будущей мамы и заставляет ее изменить свой выбор.

В то же время мужчина выбрал для ребенка имя, которое является очень распространенным среди собак, поскольку его легко произносить.

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