Она жалуется на ссоры с родственниками мужа.

Семья женщины распалась после того, как она решила назвать сына именем, которое было в ее семье с 1800-х годов. Историю публикует The Mirror.

Женщина рассказала пользователям Reddit, что в ее семье с 1800-х годов всем первенцам дают имя Гейлорд. Это вызвало ссоры не только с ее мужем, но и со всей его семьей. Она жалуется, что разбита, поскольку это очень важно для ее родных.

"Меня зовут Гейлорд. Я понимаю, поверьте мне, я знаю, что большинство людей ненавидят это имя. Именно поэтому я смогла обсудить с родителями, бабушкой и дедушкой, что в повседневной жизни меня будут называть Гейл, чтобы не иметь дело с хулиганами. Им очень не понравилась эта идея, но я уговорила их, и они согласились и, кажется, не очень на это обиделись", - написала она.

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По словам автора истории, сейчас общество становится более толерантным, и предвзятость в отношении этого имени может со временем исчезнуть. "Когда общество перестанет быть таким незрелым в этом вопросе, он сможет начать использовать полное имя", - говорит женщина.

Она объяснила, что сказала мужу, что в свидетельстве о рождении их сына будет имя Гейлорд, но они будут называть его Гейл. Сначала он согласился, но позже сказал, что воспринял это как шутку. сейчас он не хочет об этом даже слышать.

Кроме того, родственники мужа "преследуют" ее, обвиняя в том, что она выбрала "оскорбительное" имя для ребенка. "Они дали мне список разрешенных имен, как если бы я была ребенком, и это меня невероятно оскорбляет. Они не имеют права давать имя моему ребенку за меня. Я не думаю, что у моего мужа были бы такие проблемы, если бы его семья не совала свой нос, куда не следует, ведь еще год назад у него не было с этим проблем. Что случилось с уважением к старейшинам и традициям? У его семьи нет традиций давать имена, так что это должно быть в моей семье, которая должна их придерживаться. Как можно было ожидать, что я нарушу многовековую семейную традицию?" - написала она.

Большинство комментаторов встали на сторону ее мужа, посоветовав выбрать другое имя ребенку. "Я работаю с детьми младшего возраста, и это ужасная идея. Извините, но нет. Ни в коем случае не называйте своего ребенка Гейлордом в какой-либо форме или манере", - прокомментировал один человек.

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Ранее беременная женщина пожаловалась, что выбор имени для ребенка спровоцировал серьезную ссору с ее сестрой.

А другая пользовательница сети рассказала, что выбрала для дочери имя, которое никто не может правильно произнести.

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