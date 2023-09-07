Сестру раздражает тот факт, что у племянника ее жениха такое же имя.

Беременная женщина выбрала имя для своего ребенка, но это вызвало спор с ее сестрой, которая крайне недовольна выбором будущей мамы и заставляет ее изменить свой выбор.

Как пишет Mirror, женщина на одном из форумов рассказала, что они с мужем недавно обсуждали имена, и хотя в какой-то момент они склонялись к Эллиоту, им больше нравится имя Оливер. К сожалению, ее сестру раздражает даже мысль о том, чтобы назвать их сына таким именем.

Оказывается, племянника жениха ее сестры зовут Оливер, и она "очень расстроена" тем фактом, что у детей будут одинаковые имена.

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"Моя сестра не хочет, чтобы я называла нашего ребенка Оливер. Когда я сказала об имени и о том, что "Олли" было бы милым прозвищем, она сказала: "Да, жених тоже думал об этом, но прозвище не прижилось", - объяснила женщина.

Она отметила, что их отец и мать рано умерли, поэтому сестра заменила ей мать, но из-за этого "она очень самоуверенная и контролирующая".

Большинство комментаторов поддержали женщину, отметив, что ее сестра ведет себя безрассудно, поскольку члены семьи нередко носят одинаковые имена. "Может быть двое детей с одинаковыми именами, и мир будет продолжать вращаться", - заявил один из комментаторов.

Другой комментатор добавил: "Племянник жениха вашей сестры. Какое именно это имеет значение для вас? Это также может быть кошка вашего соседа".

В то же время некоторые комментаторы отмечали, что давать сыну такое распространенное имя будет не очень хорошей идеей.

Проблемы с выбором имени

Вот история о человеке, который выбрал странное имя для своего сына. Его друг хочет отговорить будущего папу, потому что обеспокоен благополучием ребенка в будущем.

А другая женщина выбрала для дочери имя, которое никто не может произнести.

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