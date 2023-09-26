Мода на имена, как мода на одежду, со временем возвращается. Родители пытаются выбрать своему ребенку имя, которое сейчас не является достаточно распространенным. Так что в моду возвращаются так называемые старые имена, которые сейчас могут казаться редкостью. BabyCentre опубликовал последний список 100 самых популярных детских имен года, которые были распространены в 80-х, сообщает Mirror.
Например, имя Джон попало в топ-100, заняв 92-е место среди мальчиков как совершенно новое в 2023 году. Сара также вошло в топ-100 как новое, заняв 58-е место в списке. Среди других ретро-имен, представленных в чартах, были Дэвид, Джеймс, Себастьян, Мария и Пенелопа. По мнению экспертов, имя Иоанн происходит от еврейского Йоханан и означает "Бог милостив". Это имя может снова стать популярным в этом году.
Помимо ретро-имен, среди самых популярных детских имен в 2023 году был ряд других крупных тенденций, включая имена из кино и телевидения. Молодые родители также называли девочек Ива - это имя заняло 14 место, а Хейзел оказалась на 72-м месте в топ-100 ретро-имен.
Снова становится популярным имя Гэри, в настоящее время оно считается трендовым, наряду с такими именами, как Джеймс, Дэвид, Джек и Сара. Имя Гари для мальчиков также появилось в списке 100 самых популярных имен вместе с Отисом, Калебом, Теодором, Альби и Элоди.
Интересные истории об именах
В первом полугодии 2023 года при государственной регистрации рождения девушек чаще всего называли: Анастасия, Виктория, Дарья, Ева, Злата, Екатерина, Мирослава, Мария, София, Соломия. А самыми популярными именами среди мальчиков стали: Андрей, Богдан, Владимир, Василий, Даниил, Иван, Матвей, Николай, Александр, Ярослав.
Напомним, ранее УНИАН сообщал, одна женщина сомневается в том, какое имя выбрал ее муж для своего ребенка, она обеспокоена тем, что над ней будут издеваться из-за этого. Причина в том, что это имя персонажа из "Властелина колец". Что еще интереснее, так это то, что у ребенка будет индийское имя.