Родители все чаще называют своих детей именами, которые были популярны 40 лет назад.

Мода на имена, как мода на одежду, со временем возвращается. Родители пытаются выбрать своему ребенку имя, которое сейчас не является достаточно распространенным. Так что в моду возвращаются так называемые старые имена, которые сейчас могут казаться редкостью. BabyCentre опубликовал последний список 100 самых популярных детских имен года, которые были распространены в 80-х, сообщает Mirror.

Например, имя Джон попало в топ-100, заняв 92-е место среди мальчиков как совершенно новое в 2023 году. Сара также вошло в топ-100 как новое, заняв 58-е место в списке. Среди других ретро-имен, представленных в чартах, были Дэвид, Джеймс, Себастьян, Мария и Пенелопа. По мнению экспертов, имя Иоанн происходит от еврейского Йоханан и означает "Бог милостив". Это имя может снова стать популярным в этом году.

Помимо ретро-имен, среди самых популярных детских имен в 2023 году был ряд других крупных тенденций, включая имена из кино и телевидения. Молодые родители также называли девочек Ива - это имя заняло 14 место, а Хейзел оказалась на 72-м месте в топ-100 ретро-имен.

Видео дня

Снова становится популярным имя Гэри, в настоящее время оно считается трендовым, наряду с такими именами, как Джеймс, Дэвид, Джек и Сара. Имя Гари для мальчиков также появилось в списке 100 самых популярных имен вместе с Отисом, Калебом, Теодором, Альби и Элоди.

Интересные истории об именах

В первом полугодии 2023 года при государственной регистрации рождения девушек чаще всего называли: Анастасия, Виктория, Дарья, Ева, Злата, Екатерина, Мирослава, Мария, София, Соломия. А самыми популярными именами среди мальчиков стали: Андрей, Богдан, Владимир, Василий, Даниил, Иван, Матвей, Николай, Александр, Ярослав.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, одна женщина сомневается в том, какое имя выбрал ее муж для своего ребенка, она обеспокоена тем, что над ней будут издеваться из-за этого. Причина в том, что это имя персонажа из "Властелина колец". Что еще интереснее, так это то, что у ребенка будет индийское имя.

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