Полковник Андрей Кривоносов похвастался, что ему на позапрошлой неделе пожал руку сам Александ Лукашенко.

Военный комиссар Гомельской области Андрей Кривоносов, которому на позапрошлой неделе пожал руку Александр Лукашенко, провел в своем городе церемонию передачи военнослужащим Гомельского гарнизона «заряд энергии и решительности» от так называемого «президента».

Видео с пафосной музыкой было опубликовано в телеграм-канале «На страже Родины».

«Я, полковник Кривоносов, в ходе Шестого Всебеларусского народного собрания удостоился чести и получил от главнокомандующего Вооруженными силами Республики Беларусь заряд энергии и решительности, которые намерен сейчас передать военнослужащим Вооруженных сил Республики Беларусь», - заявил военком.

После этих слов Кривоносов развернулся и пожал руки двоим военнослужащим за собой. А те через рукопожатия начали передавать «заряд энергии» сослуживцам по цепочке. Всего вслед за Кривоносовым рукопожатиями обменялись более 60 человек. При этом, несмотря на пандемию коронавируса, все они были без масок.

Военные завершили церемонию лозунгом «Люблю и служу Республике Беларусь».

Сообщается, что «эстафета рукопожатий» будет передана в УВД Гомельского облисполкома.

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Автор: Денис Прядко