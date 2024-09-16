Смена сезонов - всегда хорошее время для наведения порядка.

Дни отпусков и активного отдыха на свежем воздухе заканчиваются, но осенние развлечения только начинаются. Это прекрасное время, чтобы сделать небольшую перезагрузку шкафа и вступить в новый сезон обновленным.

Изданиие Real simple назвало восемь вещей, которые уже нужно выбросить из вашего шкафа.

Все сломанное

"В любом сезоне начинайте с избавления от всего поврежденного или непригодного для носки", - говорит профессиональный организатор Эмили Пресиадо-Фонсека. "Помимо очевидных дыр, пятен, "поврежденным" считается все, что вы еще не успели отремонтировать".

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Также обратите внимание на вещи с растянутой резинкой, которую вы вряд ли почините, или на те, которые больше не подходят по размеру, советует Николь Габай, сертифицированный специалист по организации.

Непригодная для носки обувь

"Шлепанцы, которые вы слишком долго носили, или туфли, которые уже износились, должны уйти", - говорит Пресиадо-Фонсека. "Кроме того, с наступлением осени стоит подумать о том, чтобы избавиться от сапог или туфель, которые уже не в моде".

Если у вас есть обувь, которую вы не носили уже год или которая причиняет неудобства, то Габай рекомендует от нее избавиться.

Старая летняя одежда и аксессуары

"Когда лето заканчивается, внимательно посмотрите на свою летнюю одежду", - говорит Пресиадо-Фонсека. "Старые купальники, которые растянулись, накидки, которые вы купили в отпуске 10 лет назад и с тех пор не надевали, шорты не по размеру, и даже аксессуары, такие как пляжные сумки и большие шляпы от солнца, которые выглядят мило, но в основном просто занимают место в вашем шкафу, должны уйти".

Старый спортивный инвентарь

Не забудьте проверить старые спортивные принадлежности, например, теннисные ракетки, которые слишком повреждены, чтобы их можно было перетянуть, поцарапанные очки или ласты для подводного плавания, которые порвались во время последней экскурсии.

Поцарапанные солнцезащитные очки

Солнцезащитные очки не вечны, и хранить те, которые вы не можете носить из-за царапин или неподходящего размера, - пустая трата места.

Летняя верхняя одежда

Пресиадо-Фонсека советует убрать из шкафа всю летнюю одежду, которая не подходит для осени. Таким образом, вы сможете поменять ее местами и освободить место для теплых зимних пальто.

Вещи, к которым вам не нужен постоянный доступ

"Храните ли вы коробки от электроники или предметы, используемые только раз в год, например, наряды для праздников?" - говорит Габай. "Возможно, их лучше хранить в другом месте".

Вещи, связанные с негативными эмоциями

"Все, что вызывает какие-либо негативные эмоции, например тревогу или разочарование в себе, должно уйти", - говорит Пресиадо-Фонсека. "Сюда относятся вещи, которые вы носите по принципу "когда-нибудь я буду носить это", и вещи, от которых вы не в восторге. Никогда не стоит хранить вещи, которые вызывают у вас подобные чувства".

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