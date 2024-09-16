Если вам надоели старые рецепты гуакамоле, этот соус из авокадо может быть идеальным для вас.

Вместо того, чтобы просто готовить стандартное гуакамоле, стоит побаловать себя "альтернативным" соусом из авокадо. Свой рецепт обнародовал в соцсети пользователь @Easy_recipes9680.

Соус можно "сделать за считанные минуты", а секретный ингредиент - это "то, о чем вы даже не подумали бы".

Сначала вам нужно будет разрезать большой авокадо пополам, удалить косточку, а затем нарезать его на меньшие кусочки, чтобы он поместился в блендер. Затем нужно разрезать лайм пополам и в миску выжать весь сок и пока оставить.

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Теперь секретный ингредиент - три вареных яйца. Сначала разрежьте их пополам, а затем на более мелкие кусочки. Вам также нужно добавить весь измельченный авокадо в блендер вместе с яйцом.

Затем вам понадобятся две столовые ложки оливкового масла, чтобы помочь "загустить" соус. Добавьте чайную ложку соли, половину чайной ложки молотого орегано и щепотку острого черного перца, а затем взбейте все в блендере на большой скорости. Затем добавьте сок лайма.

Если соус положить в контейнер, он прослужит вам до двух месяцев в свежем виде, поэтому он идеально подходит к вашим блюдам в мексиканском стиле. Его можно украсить свежей петрушкой, прежде чем насладиться им, чтобы было и вкусно, и полезно.

Как известно, авокадо полезен, ведь является источником витаминов C, E, K и B6, а также рибофлавина, ниацина, фолиевой кислоты, пантотеновой кислоты, магния и калия. Плоды также содержат лютеин, бета-каротин и омега-3 жирные кислоты. Авокадо содержит высокий уровень здоровых, полезных жиров, которые могут помочь человеку чувствовать себя более сытым между приемами пищи.

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