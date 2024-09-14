Он готовится всего 13 минут.

Рецепты шоколадного пирога не обязательно должны быть длинными, сложными или даже требовать использования духовки.

Как пишет Ехргеѕѕ, автор блога My Fussy Eater и кулинарной книги Клэр, поделилась рецептом "самого вкусного и простого" шоколадного торта, который можно приготовить в аэрофритюрнице.

"Я поддерживаю рецепты, которые быстро и легко приготовить, и этот шоколадный торт во фритюрнице должен быть одним из самых простых, но одновременно самых вкусных рецептов!", - отмечает она.

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Шоколадный пирог готовится всего три минуты и 13 минут выпекается в аэрофритюрнице.

мука - 100 г;

шоколадная паста - 300 г;

яйца - 2 яйца.

Для этого рецепта можно использовать любую пасту - Nutella или другую, которая есть у вас в магазине. По словам кондитерки, шоколадная паста без орехов также "идеально работает".

Сначала смешайте все ингредиенты до однородности. Затем хорошо смажьте дно и бока формы для выпечки сливочным маслом, если есть - используйте также пергамент.

Клэр рекомендует готовить пирог в аэрогриле при 180 градусах в течение 13 минут.

"В результате получается действительно влажный и нежный пирог, почти похожий на брауни", - отмечает она.

Если вы не любите такую текстуру, то оставьте еще на 2-3 минуты. Когда пирог полностью остынет, его можно нарезать на порционные кусочки.

Подавать его рекомендуется с греческим йогуртом и ягодами.

Как вывести пятна от шоколада

Шоколадный торт - это замечательный десерт, который невероятно легко приготовить самостоятельно дома. Мэри Берри поделилась, рецептом, для которого нужны всего шесть ингредиентов.

Если наслаждаясь десертом, вы случайно испачкались, то пригодятся лайфхаки, как удалить пятна шоколада. Пятна от шоколада необходимо убрать, как только вы их заметили, но важно не растирать их.

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