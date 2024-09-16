Французский эксперт Жак Пепен дал несколько простых, но полезных советов.

Легендарный французский кулинар Жак Пепен дал советы по приготовлению печеных яблок. Рецептом эксперт поделился с изданием Parade.

По его словам, еще его тетя готовила печеные яблоки по этому рецепту, при этом он чрезвычайно прост.

"Моя мама делала нечто подобное. Это старый рецепт", - рассказал кулинар и назвал 6 шагов для приготовления блюда. Видео дня

1. Нарежьте немного хлеба, чтобы положить под каждое яблоко. Когда яблоки выпекаются, хлеб впитывает фруктовый сок, а также соус, который кипит в форме для запекания. На каждое яблоко вам понадобится один кусочек хлеба. Разложите хлеб на дно формы для запекания и положите на него яблоки.

2. Подготовьте яблоки. Чтобы они ровно стояли в форме для запекания, отрежьте небольшой кусочек от нижней части фрукта. Затем воспользуйтесь ножом, чтобы вырезать сердцевину.

3. Сделайте так, чтобы они выглядели эстетично. Надрежьте кожуру яблок примерно на треть. Когда фрукты запекаются, надрез открывается, создавая у каждого яблока небольшую "шляпку".

4. Добавьте вкуса. Когда яблоки будут подготовлены, положите каждое на ломтик хлеба, а затем добавьте начинку. Эксперт рекомендует наполнить каждое яблоко примерно полутора чайными ложками абрикосового варенья, затем добавить чайную ложку масла, а затем столовую ложку кленового сиропа. Вы также можете смешать джем и кленовый сироп и выложить смесь на яблоки. Также можно добавить в форму примерно 1/4 стакана воды для образования соуса.

5. Запеките яблоки при температуре 190-200°С. Вам понадобится около часа, чтобы яблоки хорошо пропеклись вместе с вкусным карамельным соусом и стали мягкими.

6. Когда вы достанете яблоки из духовки, полейте их вкусным соусом. Можете подавать яблоки теплыми или комнатной температуры. Также эксперт предлагает полить их взбитыми сливками или сметаной.

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