Девушка уснула на полу возле грызуна, а проснулась с новой прической.

Морская свинка в США отгрызла хозяйке клок волос. Инцидент произошел в Кентукки.

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что 29-летняя парикмахер Гара Салливан вернулась после празднования Дня благодарения изрядно выпившей. Девушка уснула прямо на полу возле своей морской свинки Дикси.

Когда девушка проснулась, то увидела, что у нее нет пряди волос, а вместо нее торчат коротенькие огрызки. Девушка нашла свои волосы на полу. По ее словам, пока она спала над ее прической поработала Дикси. Теперь ей придется ждать примерно полгода-год пока отрастет прядь.

Читайте такжеСвинья-пожарник: спасатели в США взяли на службу хрюкающую сотрудницу (видео)"Дикси очень милая и спокойная! Просто она любит полакомиться человеческими волосами", - отметила хозяйка грызуна.

Как ранее сообщал УНИАН, предприниматели американского города Чикаго массово устраивают котов на работу. Дело в том, что с недавних пор город страдает от нашествия грызунов.

Программу "Коты на работе" основала местная благотворительная организация. Волонтеры разыскивают бездомных котов и вместо того, чтобы животных усыплять, их отдают под опеку местных компаний. В обязанности котов входит ловля грызунов, а от некоторых требуют еще меньше – есть и спать.

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Автор: Анастасия Горбачева