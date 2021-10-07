У пушистых сотрудников пожизненный контракт.

Предприниматели американского города Чикаго массово устраивают котов на работу. Дело в том, что с недавних пор город страдает от нашествия грызунов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Люди выбрасывают остатки еды, которые доступны крысам, что их и привлекает. Кроме того, сейчас в городе строят много новых домов. После строительства многие крысы разбегаются в поиске нового дома, из-за чего они становятся более заметны", - рассказал работник приюта для животных Роб Кроудер.

Программу "Коты на работе" основала местная благотворительная организация. Волонтеры разыскивают бездомных котов и вместо того, чтобы животных усыплять, их отдают под опеку местных компаний. В обязанности котов входит ловля грызунов, а от некоторых требуют еще меньше – есть и спать.

Читайте такжеБританца, отказавшегося выезжать из Афганистана без своих 200 животных, успешно эвакуировали"Феромоны кота помогают отпугивать крыс от зданий. Их существование на этом месте фактически говорит крысам, что они не должны находится на этой территории", - объяснила представительница благотворительной организации Сара Лисс.

Владелец одной из местных пивоварен Уильям Харли уже успел оценить работу усатого сотрудника. На его предприятии очень много зерна, а это буквально магнит для грызунов. Проблему сначала пытались решить с помощью профессиональных фирм, но крыс меньше не стало.

"Я не хочу, чтобы крыс на моем предприятии убивали химикатами или ловушками. Я лучше буду содержать природного хищника. Уже в первый день после их появления в нашей пивоварне мы больше не видели крыс", - рассказал владелец пивоварни.

Услугами пушистых сотрудников пользуются в госучреждениях по всему миру. Один из самых известных – кот Лари, некогда главный мышелов в премьерской резиденции Великобритании.

Пушистые работники существенно отличаются от обычных – рабочий контракт у них пожизненный, но это работодателей не пугает.

Как ранее сообщал УНИАН, в Украине есть и свой известный пушистый работник - кот Левчик, который работает с сентября 2020 года в здании львовской Ратуши. Его называют кошачьим мэром Львова.

По легенде, в начале сентября молодой уличный кот деревом поднялся на балкон львовской мэрии, обосновавшись в кабинете главы города. Животное отловили, сводили к ветеринару и решили оставить в здании.

На странице главного кота Львова в Instagram постят забавные фото и видео хвостатого, впрочем, есть и более содержательные и полезные сообщения. В частности, вчера там появилась информация о приеме во Львове делегации из Бельгии.

7 сентября текущего года кот внезапно пропал после проведения антитеррористической операции СБУ в здании львовского горсовета. Позже его нашли с травмированными задними лапами. Левчика отвезли к ветеринару на осмотр.

Автор: Анастасия Горбачева