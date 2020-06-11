В Харьковской области 12-летнего мальчика укусила гадюка
09:03, 11 июня 2020
Ядовитая змея гадюка укусила 12-летнего мальчика в Харьковской области, говорится в сюжете ТСН.
Ребенок с родителями отдыхали на реке. Состояние школьника после укуса гадюки оказалось тяжелым - он был в сознании, однако едва дышал. Его срочно доставили в харьковскую больницу, где ввели противоядную сыворотку.
Как сообщал УНИАН, ежегодно в летний период немало украинцев, отдыхающих на природе, становятся жертвами укусов гадюк. Обычно пресмыкающиеся сами не нападают на людей, а наоборот пытаются избежать контакта. Впрочем, люди часто не замечают змей в траве и наступают на гадюк, а те вынуждены защищаться.
При этом бывшая глава Минздрава Ульяна Супрун рассказала, что делать, если вас укусила змея.
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