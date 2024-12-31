Представительницы слабого пола более склонны к чрезмерному употреблению спиртных напитков из-за более высокого уровня эстрогена.

Женщины чаще мужчин страдают от чрезмерного употребления алкоголя. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными Weill Cornell Medicine, сообщает The Independent.

По данным ученых, причина - в высоком уровне эстрогена в организме. Этот стероидный гормон побуждает представительниц слабого пола большое большое количество алкоголя в течение первых получаса его употребления.

По словам доктора Кристен Плейл, старшего автора исследования, эстроген имеет такое сильное влияние на очень многие виды поведения, особенно у женщин:

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"Когда женщина делает свой первый глоток из бутылки с алкоголем, эти нейроны сходят с ума. А если она в состоянии высокого эстрогена, они еще больше сходят с ума".

Отмечается, что ученые исследовали уровень гормонов у самок мышей, прежде чем давать им алкоголь, и обнаружили, что самки пьют гораздо больше, когда у них высокий уровень эстрогена, чем в другие дни.

Ученые говорят, что это исследование может открыть новые способы лечения алкоголизма, поскольку контроль над эстрогеном может сдерживать потребление алкоголя, когда уровень гормонов повышается.

Издание отмечает, что количество женщин, которые умирают от болезней, связанных с употреблением алкоголя, резко возросло за последние годы. Так, количество женщин, потерявших жизнь из-за употребления алкоголя в Великобритании, выросло на 37 процентов за пять лет в период между 2016 и 2021 годами. Это является самым высоким уровнем с начала учета.

По словам Дебби Шоукросс, профессора гепатологии и хронической печеночной недостаточности в Институте исследований печени Королевского колледжа Лондона, заболевания печени являются особой проблемой для женщин:

"Женщины, как правило, имеют более серьезные заболевания печени, в частности гепатит, связанный с алкоголем, и это происходит после более короткого периода чрезмерного употребления алкоголя и меньшего ежедневного потребления алкоголя, чем мужчины. Это можно объяснить различиями в размерах и составе тела - меньшей мышечной массой".

Другие новости об употреблении алкоголя

Ранее УНИАН сообщал, что происходит с телом при ежедневном употреблении алкоголя. Да, умеренное употребление может нести определенные преимущества, но долговременные риски, связанные со здоровьем, часто перевешивают эти выгоды.

Алкоголь может быть частью социальной жизни, но важно понимать последствия его чрезмерного употребления. Альтернативы, такие как красный виноградный сок или зеленый чай, могут заменить алкоголь в вашем рационе без вреда для здоровья.

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