Что происходит с телом при ежедневном употреблении алкоголя: исследование

Умеренное употребление может нести определенные преимущества, но долговременные риски, связанные со здоровьем, часто перевешивают эти выгоды.

Алкоголь - это часть многих культур и традиций, от дружеских встреч до торжественных тостов. Однако его регулярное употребление имеет значительное влияние на организм, которое может быть как положительным, так и вредным, в зависимости от дозы и частоты потребления. Понимание этих последствий поможет вам принимать сознательные решения относительно алкоголя, пишет EatingWell.

Потенциальные преимущества умеренного употребления алкоголя

Умеренное потребление алкоголя, в частности красного вина, иногда связывают с определенными преимуществами для здоровья.

Исследования показывают, что небольшие дозы алкоголя могут повышать уровень "хорошего" холестерина (ЛПВП) и уменьшать риск образования тромбов благодаря легкому разжижению крови.

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Полифенолы, такие как ресвератрол, содержащиеся в кожуре винограда, могут уменьшать воспаление и защищать артерии от повреждений.

Однако эти преимущества наблюдаются только при очень умеренном употреблении. Большинство специалистов предостерегают от использования алкоголя как средства профилактики болезней из-за значительного риска побочных эффектов.

Риски регулярного употребления алкоголя

Даже незначительное количество алкоголя может оказать негативное влияние на организм, а чрезмерное потребление способно нанести серьезный вред.

Краткосрочные риски:

Нарушение функций организма: алкоголь ухудшает координацию, реакцию и способность принимать решения, что повышает риск травм и несчастных случаев.

Похмелье и интоксикация: чрезмерное употребление вызывает обезвоживание, головную боль, тошноту, усталость, а в серьезных случаях - алкогольное отравление, которое может угрожать жизни.

Долгосрочные риски:

1. Печень: постоянное употребление алкоголя заставляет печень работать сверхурочно, расщепляя токсины. Это может привести к жировой болезни печени, воспалениям (гепатиту) и образованию рубцовой ткани (циррозу), что со временем вызывает печеночную недостаточность и повышает риск рака печени.

2. Онкологические заболевания: алкоголь увеличивает риск возникновения рака ротовой полости, горла, пищевода, груди, толстой кишки и печени. В организме алкоголь метаболизируется до ацетальдегида - токсичного вещества, которое повреждает клетки и способствует их перерождению.

3. Ментальное здоровье и мозг: хроническое употребление алкоголя нарушает баланс нейромедиаторов, что может вызвать депрессию, тревожность, проблемы с памятью и когнитивными функциями. Дефицит тиамина (витамина B1), вызванный алкоголем, может привести к серьезным неврологическим заболеваниям, таким как синдром Вернике-Корсакова.

4. Общий вред: регулярное употребление алкоголя связано с повышением артериального давления, ослаблением иммунной системы и ухудшением качества сна.

Чтобы минимизировать риски, помните об этих правилах:

- Умеренность: для женщин - не более 1 порции в день, для мужчин - не более 2 порций.

Стандартная порция:

350 мл пива (5% алкоголя)

150 мл вина (12%)

45 мл крепкого алкоголя (40%)

- Полный отказ: избегайте алкоголя, если вы беременны, моложе 21 года, принимаете лекарства, несовместимые с алкоголем, или имеете историю зависимости.

Алкоголь может быть частью социальной жизни, но важно понимать его последствия. Умеренное употребление может нести определенные преимущества, но долговременные риски, связанные со здоровьем, часто перевешивают эти выгоды. Альтернативы, такие как красный виноградный сок или зеленый чай, могут заменить алкоголь в вашем рационе без вреда для здоровья.

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