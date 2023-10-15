Оптические иллюзии способны показать, насколько хорошим является ваше зрение. Проверьте свои способности с новой интересной иллюзией от jagranjosh.com. Это изображение уже заставило тысячи взрослых чесать головы, пытаясь найти правильный ответ.
В этой иллюзии вы можете увидеть группу людей, наслаждающихся дождливым днем на улице. В руках они держат цветные зонтики. Одна девочка наблюдает за улиткой, другая гуляет с собакой. Мальчик с удовольствием мокнет под дождем, другой идет, держа за руку мать.
Изображение выглядит довольно простым. Но где-то на этом рисунке скрывается лягушка. Утверждается, что только 5% людей могут найти ее. Проверьте, входите ли вы в перечень этих особых людей, и попробуйте найти ее. Игра станет еще более интересной, если вы дадите себе ограниченное время на выполнение задания. К примеру, 21 секунду.
Если вам трудно заметить скрытую лягушку, попробуйте внимательно осмотреть верхнюю правую часть изображения. Если отыскать лягушку все равно не удается, ниже вы найдете ответ.
Лягушку умело замаскировали зелеными растениями и перилами. Все время она пряталась здесь.
Интересные оптические иллюзии
Попробуйте справиться с любопытной оптической иллюзией, на которой изображено, как отдыхает спрятанный кот .Только 1% людей могут найти животное за 11 секунд.
Также советуем попробовать справиться с оптической иллюзией, в которой нужно среди большого количества листьев найти хорошо спрятанную лягушку.