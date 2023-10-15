Изображение выглядит довольно простым, но это первое впечатление обманчиво.

Оптические иллюзии способны показать, насколько хорошим является ваше зрение. Проверьте свои способности с новой интересной иллюзией от jagranjosh.com. Это изображение уже заставило тысячи взрослых чесать головы, пытаясь найти правильный ответ.

В этой иллюзии вы можете увидеть группу людей, наслаждающихся дождливым днем на улице. В руках они держат цветные зонтики. Одна девочка наблюдает за улиткой, другая гуляет с собакой. Мальчик с удовольствием мокнет под дождем, другой идет, держа за руку мать.

Изображение выглядит довольно простым. Но где-то на этом рисунке скрывается лягушка. Утверждается, что только 5% людей могут найти ее. Проверьте, входите ли вы в перечень этих особых людей, и попробуйте найти ее. Игра станет еще более интересной, если вы дадите себе ограниченное время на выполнение задания. К примеру, 21 секунду.

Видео дня

Если вам трудно заметить скрытую лягушку, попробуйте внимательно осмотреть верхнюю правую часть изображения. Если отыскать лягушку все равно не удается, ниже вы найдете ответ.

Лягушку умело замаскировали зелеными растениями и перилами. Все время она пряталась здесь.

Интересные оптические иллюзии

Попробуйте справиться с любопытной оптической иллюзией, на которой изображено, как отдыхает спрятанный кот .Только 1% людей могут найти животное за 11 секунд.

Также советуем попробовать справиться с оптической иллюзией, в которой нужно среди большого количества листьев найти хорошо спрятанную лягушку.

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