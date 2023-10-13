Когда будете готовы к выполнению задания - включите секундомер.

Хотите проверить, наделены ли вы исключительной внимательностью и сообразительностью, - тогда попробуйте справиться с интересной оптической иллюзией, на которой запечатлено, как отдыхает спрятанный кот.

Оптическую иллюзию разместил Bright Side. На картинке изображена гостиная, в которой много вещей, и где-то в помещении есть кот. Только 1% людей могут найти животное за 11 секунд, говорится на jagranjosh.com.

Первое, что нужно сделать, - найти секундомер, а потом максимально сосредоточиться и засечь время. Не забывайте, что перед вами оптическая иллюзия, и кое-что может оказаться совсем не тем, что вы сперва подумали.

Видео дня

Напрягайтесь максимально, и не опускайте руки, даже если не сделали задание вовремя. Возможно, вам нужно взять паузу - отведите глаза от изображения, а потом снова занимайтесь поисками кота.

А теперь мы покажем вам, где же в гостиной отдыхал кот.

Вот какая интересная оптическая иллюзия опубликована ранее

Нужно найти на волшебном рисунке, на котором изображено много милых панд с мороженым, пингвина.

Придется максимально поднапрячься - на выполнение этой задачи нужно потратить всего 7 секунд. Но не переживайте, если не нашли пингвина вовремя - просто увеличьте временной лимит для поисков.

Вас также могут заинтересовать новости: