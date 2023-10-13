Отвлекитесь от рутины с помощью интересной головоломки.

Проверьте остроту своего зрения с помощью новой оптической иллюзии. Сложность заключается в том, что справиться с ней за 10 секунд может лишь 5% людей.

Fresherslive опубликовал рисунок, на котором изображена счастливая семья, устроившая пикник на природе. На пледе можно увидеть большое количество разных продуктов, на полянке - радостных кота и собаку. Ваша задача состоит в том, чтобы за короткое время отыскать спрятанное на картинке мороженое.

Готовы? Установите таймер на 10 секунд, внимательно посмотрите на рисунок и начинайте!

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В этой оптической иллюзии множество ярких деталей и элементов, которые могут отвлекать от нужного предмета. Однако люди с хорошим зрением быстро справятся с задачей.

Так и не смогли найти мороженое на картинке? Ниже мы опубликуем правильный ответ на эту головоломку.

Ответ:

Мороженое "спрятали" в нижнем право углу - между корзиной, сливками и тостами с клубникой.

Другие интересные "зарядки для мозга"

Ранее мы публиковали очень красивую оптическую иллюзию с пандами. Вам предстоит найти среди них пингвина всего за 7 секунд.

Также можете проверить остроту своего зрения, отыскав на красочном рисунке спрятанный пончик. Самые зоркие справляются с ней за 6 секунд.

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