Позиции переходили то к врагу, то к украинским бойцам.

Бойцы 50-го полка имени полковника Семена Высочана Национальной гвардии Украины совместно с другими подразделениями сил обороны успешно отбили атаку российских военных и закрепились на новых позициях в Луганской области. Об этом сообщает Нацгвардия Украины.

В сообщении отмечается, что несмотря на численное превосходство противника, украинским военным удалось уничтожить 40 оккупантов, ранить более 100 вражеских солдат и уничтожить их технику. Отмечается, что было несколько вражеских атак.

"Бой длился примерно 18 часов и включал совместную работу различных групп, а также поддержку аэроразведки и коррекцию огня. Украинские военные продемонстрировали мужество и умение, не отступая и не отдавая никакой территории российским силам", - сообщают в Нацгвардии.

Командир тактической группы Нацгвардии с позывным "Рубин" отмечает, что также во время боя был взят "один орк" в плен и контроль над позициями.

Командир экипажа беспилотных авиационных комплексов Дмитрий с позывным "Мангуст" отмечает, что многое делалось для защиты позиций полка, а также "где-то часов, наверное, 8-9 происходили бои за соседнюю позицию дружественного нам подразделения, и мы обеспечивали взаимодействие с ними". По его словам, позиции переходили то к врагу, то к украинским бойцам.

Война в Украине - последние новости

Накануне стало известно, что бои за Бахмут продолжаются уже непосредственно в самом городе. Сейчас украинские силы движутся к тому, чтобы контролировать все необходимые высоты на флангах Бахмута.

ВСУ по состоянию на 30 июня продолжают вести наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В частности, закрепляются в Запорожской области, а также давят на фланги россиян в Бахмуте Донецкой области. В то же время подразделения украинских сил сдерживают наступление российских войск на Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях.

Институт изучения войны утром 30 июня отметил, что украинские силы вели наступление в западной части Запорожской области и на административной границе между Запорожской и Донецкой областями

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