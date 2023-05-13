Пропагандистские "эсперты" уверены, что это были именно дальнобойные ракеты британо-фрацузского производства.

В РФ устроили истерику из-за ударов по Луганску. Пропагандитские "эксперты" уверены, что ВСУ применили дальнобойные ракеты Storm Shadow.

Как сообщает пропагандистское "РИА Новости", версию о применении Storm Shadow выдвинул так называемый военный эксперт," подполковник ЛНР " в отставке Андрей Марочко.

"Луганск находится на расстоянии более 135 км от линии боевого столкновения, поэтому боеприпас должен иметь дальность, превышающую как минимум эту величину", - сказал Марочко.

Видео дня

Напомним, что оккупанты не впервые заявляют о применении Storm Shadow. Вчера они заявили, что Украина обстреляла Луганск двумя крылатыми ракетами Storm Shadow.

Удары по Луганску

Во временно оккупированном Луганске день начался с утренних взрывов. Соответствующие фото и видео из Луганска распространяются телеграм-каналами. По предварительным данным, Большой взрыв произошел в микрорайоне "Юбилейный". Во время "прилета" по Луганску есть попадание по старому зданию Луганской академии внутренних дел. На территории объекта с 2105 года находились российские военные. Могут быть погибшие и раненые.

Вчера Луганск также "накрыло" взрывами. Тогда росСМИ сообщили, что во время удара "пострадал" депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.

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