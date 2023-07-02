Под удар ВСУ попал российский состав БК в Ягодном под Бахмутом.

ВСУ продолжают уничтожать запасы боеприпасов российских оккупантов, чем затрудняют врагу отражение атак украинских защитников на свои позиции.

Командующий Восточной группировкой генерал Александр Сырский опубликовал в соцсетях очередное видео от Вооруженных сил - на этот раз засвидетельствована профессиональная работа артиллерии 77-й отдельной аэромобильной бригады по российскому полевому складу с БК в Ягодном на Бахмутском направлении.

На отснятые дроном кадры попал уже сам момент пожара на складе, в результате "прилета" боеприпасы долго детонировали и выполнили остальную часть работы вместо ВСУ. На ролике, в частности, показано, что противник пытался замаскировать боеприпасы, однако это от зоркого глаза защитников его не спасло.

Контрнаступление ВСУ - ситуация в Бахмуте

Украинские силы имеют новые успехи в продвижении на Бахмутском направлении. Как отметил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, на этом участке идет боевая работа по флангам, защитники давят на врага. В ходе боев бойцы ликвидировали 116 оккупантов и 199 ранили. Еще уничтожено 10 полевых складов с боеприпасами.

По словам экс-командира "Азова" Максима Жорина, бои продолжаются как на флангах, так и непосредственно уже в городе. Сейчас ВСУ движутся к тому, чтобы контролировать все необходимые высоты на флангах Бахмута.

Из этого западные аналитики сделали предположение, что Россия может начать отвод войск из Херсонской или Луганской областей, чтобы удержать Бахмут. В частности, уже зафиксирована переброска россиянами в город одного полка десантников с Лиманского направления.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали около 229 тыс 660 российских оккупантов, из них почти 800 за минувшие сутки. Также уничтожено немало вражеской техники.

Ранее в сети появились кадры одного из самых кровавых для россиян боя на Луганщине. Несмотря на численное превосходство противника, украинским военным удалось уничтожить тогда 40 оккупантов, ранить более 100 вражеских солдат и уничтожить их технику. Отмечается, что было несколько вражеских атак.

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