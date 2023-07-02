Также уничтожено много техники, в частности, 10 танков, 20 боевых бронированных машин и 26 артиллерийских систем.

Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили почти 800 российских оккупантов, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, с 24 февраля 2022 года по 2 июля 2023 года общие потери личного состава врага ориентировочно составили около 229 тыс 660 человек, из них 790 ликвидированы за минувшие сутки.

Также уничтожено немало вражеской техники.

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Так, враг потерял за сутки 10 танков (4052 с начала войны), 20 боевых бронированных машин (всего 7888), 26 артиллерийских систем (всего 4188), 5 РСЗО (всего 637), 1 средство ПВО (390), 12 БПЛА оперативно-тактического уровня (3557), 22 единицы автомобильной техники и автоцистерн (6816) и 3 единицы специальной техники (583).

Без изменений осталось количество уничтоженных самолетов – 315, вертолетов ‒ 308, крылатых ракет ‒ 1261, кораблей/катеров - 18.

Ситуация на фронте сейчас - что известно

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины отразили попытки наступательных операций российских захватчиков на четырех направлениях. В частности, оккупанты безуспешно наступали на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Также в Генштабе сообщали, что украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, два - по зенитно-ракетным комплексам и один - по пункту управления врага.

Были поражены четыре района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, 27 артиллерийских средств на огневых позициях, средство противовоздушной обороны и две станции РЭБ.

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